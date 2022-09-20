Общественный совет Херсонщины призвал немедленно провести референдум о вхождении в РФ

Члены Общественного совета Херсонской области единогласно поддержали обращение об ускоренном референдуме. Они попросили главу военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимира Сальдо немедленно решить вопрос о включении Херсонщины в состав Российской Федерации.

«Принять волевое решение о немедленном проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав РФ. Уверены, инициатива будет полностью поддержана жителями Херсонщины», – цитирует обращение ТАСС.

Члены Совета отметили, что включение Херсонской области в состав субъектов РФ «станет торжеством исторической справедливости». Это решение также повысит безопасность на территории региона, позволит восстановить мощь Херсонщины и вернуть жителей к мирной жизни.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал скорейшее проведение референдумов по аналогичному вопросу в Луганской и Донецкой народных республиках. Накануне руководство ЛДНР согласовало дальнейшие действия по ускоренному решению вопроса вхождения в состав РФ.

Херсон, Наталья Рязанова

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