Власти Херсонской области решили провести референдум по вхождению в Россию

Администрация Херсонской области приняла решение о проведении референдума о вхождении региона в состав России. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Херсонщины Владимир Сальдо после рассмотрения соответствующего обращения Общественного совета региона.

«Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство Администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации», – сказал Сальдо в своем обращении, опубликованном в Telegram.

Он выразил уверенность, что власти России примут итоги плебисцита и Херсонская область войдет в состав РФ, «став полноправным субъектом единого государства».

Глава области также заявил, что вхождение Херсонщины в состав России обезопасит наш регион и «станет торжеством исторической справедливости».

«Убежден, что российский народ и президент Российской Федерации Владимир Путин выступят гарантами безопасности и процветания нашего региона», – подчеркнул Сальдою

Руководитель региона также высказался за создание в Херсонской области добровольческих батальонов, которые примут участие в военной спецоперации на Украине.

Ранее сегодня члены Общественного совета Херсонской области единогласно поддержали обращение к главе региона Владимиру Сальдо об ускоренном референдуме по вхождению региона в состав России.

Накануне Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к руководителям своих республик с призывом о незамедлительном проведении референдумов о вхождении в состав России. В тот же день руководители ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обсудили необходимость синхронизации дальнейших действий для проведения плебисцита.

Инициативы ЛДНР и Херсонщины о проведении референдумов прокомментировал российский политолог Андрей Перла. Он высказался в поддержку плебисцитов, заявив, что это было бы справедливо по отношению к людям, которые там живут.

«Понимаю, что с точки зрения «real politic» – не время. Смутно все, опасно и переговорам с «западными партнерами» мешает очень. Может быть, даже фатально мешает. Но с точки зрения справедливости. С точки зрения национальной гордости великороссов и примкнувших к ним народов империи. С точки зрения здравого смысла. С точки зрения милосердия – ведь намучились люди там», – заявил Перла.

«Нужно провести референдумы и раз навсегда сказать: эта земля наша. Эти люди наши», – подчеркнул он. «Кто попробует отобрать, будет уничтожен», – резюмировал политолог.

До этого зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев выступил в поддержку скорейшего проведения референдумов по вхождению в состав России республик Донбасса.

Москва, Наталья Петрова

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