Испанский премьер призвал реформировать ООН

Организации объединенных наций требуется серьезная перестройка, уверен премьер-министр Испании Педро Санчес. Он указал, что ООН должна активнее реагировать на надвигающийся продовольственный кризис.

«Ситуация на Украине является доказательством того, что нам необходима серьезная реформа системы ООН», – сказал Санчес в интервью Politico.

Вместе с тем организации следует «многосторонне реагировать на продовольственный кризис». В частности, поддержать усилия генсека ООН Антониу Гутерриша по снятию ограничений на экспорт российских продуктов.

Испанский премьер уверен, что страны Евросоюза могут сделать больше для разрешения кризиса, если изменят внутренние системы распределения продовольствия.

«ЕС в ближайшее время собирается объявить о планах потратить €600 млн на борьбу с продовольственным кризисом. И национальные правительства должны быть готовы финансировать больше, в том числе за счет изменений в своих продовольственных системах», – заявил Санчес.

Напомним, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что назрела реформа Совета Безопасности ООН, чтобы орган «должен лучше отражать нынешние глобальные реалии и включать больше различающихся по географии взглядов».

Несколько дней спустя председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши выступил за реформирование Совбеза ООН. Он отметил, что вопрос назревал 20 лет, и теперь нужно продвигать процесс изменений.

Мадрид, Наталья Рязанова

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