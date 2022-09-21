Конгресс США утвердил санкции против 200 чиновников из РФ

Конгресс США принял законопроект о введении санкций в отношении 200 граждан России, которых считает важными сторонниками специальной военной операции на Украине. Документ публикован на сайте автора инициативы конгрессмена Тома Малиновски.

В перечень включены чиновники, бизнесмены, деятели культуры, которых американские власти посчитали сторонниками высшего российского руководства и СВО. В список внесли помощника президента РФ Юрия Ушакова, главу Счетной палаты Алексея Кудрина, главу Банка России Эльвиру Набиуллину, председателя Центризбиркома Эллу Памфилову, вице-премьер Андрей Белоусов. А также вице-премьеров Викторию Абрамченко, Татьяну Голикову, Александра Новака и почти всех российских министров.

В черном списке также оказались председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев и глава Конституционного суда Валерий Зорькин, гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский, глава «Почты России» Максим Акимов, ректор МГУ Виктор Садовничий.

Конгресс также посчитал необходимыми санкции в отношении певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Олега Газманова, актеров Марата Башарова, Ивана Охлобыстина и других.

Законопроект передадут для рассмотрения в сенат. После утверждения Вашингтон сможет ввести санкции в отношении любого россиянина из списка.

Ранее в Белом доме допустили введение новых антироссийских санкций, которые смогут более эффективно подорвать российскую экономику. В Вашингтоне отметили, что всегда готовы изменить санкционный режим, чтобы он оказался наиболее затратным для Москвы.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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