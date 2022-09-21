Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил внеочередные выборы главы государства на 20 ноября. Действующий президент намерен выставить свою кандидатуру, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Сегодня я подписал указ о назначении на 20 ноября 2022 года внеочередных выборов президента Республики Казахстан. Данные выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы», – сказал глава государства.

Токаев пообещал в скором времени представить свою предвыборную платформу с новыми инициативами для социально-экономического прогресса.

1 сентября Касым-Жомарт Токаев предложил провести перезагрузку государственного управления, провести внеочередные президентские выборы осенью 2022 года и выборы в парламент в первой половине 2023 года.

Астана, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»