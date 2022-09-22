Япония предупредила о расширении санкций против России

Япония расширит санкционный список товаров, экспорт которых в Россию ограничен, заявил министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси. Новые ограничения коснутся организаций, имеющих отношение к российским Вооруженным силам.

Глава МИД Японии анонсировал новые санкции перед западными коллегами из стран «Большой семерки» на встрече в Нью-Йорке.

«Я разъяснил коллегам меры, которые Япония принимала до настоящего времени. Также заявил, что мы расширим санкционные списки в отношении российских организаций, имеющих отношение к армии, а также запретим поставку в Россию товаров, связанных с химическим оружием», – приводит слова министра агентство Kyodo.

Япония поддержала кампанию антироссийских санкций, усиленных Западом после начала специальной военной операции на Украине. Токио ввел эмбарго на импорт российского золота, а также ввел персональные санкции против российских политиков, чиновников и деятелей культуры.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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