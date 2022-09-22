В ЛНР напечатали бюллетени для референдума

Бюллетени для голосования на референдуме о включении Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав Российской Федерации уже напечатали. В ночь на 22 сентября их начали отправлять по избирательным участкам.

«Менее чем за двое суток к предстоящему референдуму подготовили и отпечатали необходимое число бюллетеней. Сегодня ночью их начнут развозить по территории республики», – рассказал сотрудник типографии ТАСС.

По его словам, в бюллетенях содержится только один вопрос на русском языке: «Вы за вхождение Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?». К нему есть два варианта ответа: «Да» и «Нет».

Российский Центризбирком организует участки для голосования приехавших в Россию жителей Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей на референдумах. На территории РФ будет работать 181 участок. ЦИК ЛНР уточнил, что 23-26 сентября голосование будет проходить вне помещений избирательных участков, а 27 сентября участки будут работать с 08:00 до 16:00.

Луганск, Наталья Рязанова

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