Минобороны назвало защищенные от мобилизации категории работников

Министерство обороны РФ определило перечень организаций, чьи сотрудники не подлежат частичной мобилизации. На военную службу могут не возвращаться россияне с высшим образованием, работающие по специальности в сфере информационных технологий и связи.

В перечень входят организации, обеспечивающие наличное денежное обращение, стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью.

Частичная мобилизация не коснется работников аккредитованных организаций, задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры.

Сотрудникам российских операторов связи не придется идти в военкомат, если они занимаются обеспечением устойчивости, безопасности и целостности работы сооружений связи, центров обработки данных, средств и линий связи общего пользования.

Исключение сделают также для россиян, трудящихся в системообразующих организациях в сфере информации и связи. Частичная мобилизация не затронет их взаимозависимых лиц: учредителей, издателей, редакций зарегистрированного СМИ, вещателей теле- и радиоканалов. А также задействованных в производстве, распространении продукции средств массовой информации.

Руководству организаций из перечня нужно составить списки сотрудников, которые могут не возвращаться на военную службу и подать в Генеральный штаб ВС РФ. Эти списки и будут основанием для освобождения от частичной мобилизации, пояснили в МО РФ.

Указом президента РФ установлено, что работники оборонно-промышленного комплекса получат отсрочку на все время работы в соответствующих организациях. Категории работников, не подпадающих под частичную мобилизацию, должно определить правительство РФ.

В Минобороны разъяснили, что на военную службу не будут возвращать также временно не годных к службе по состоянию здоровья, россиян с четырьмя и более детьми младше 16 лет, постоянно ухаживающих за родственником или инвалидом I группы. А также россиян, имеющих четырех братьев или сестер младше восьми лет, которых матери воспитывают без мужа.

Москва, Наталья Рязанова

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