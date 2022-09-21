После объявления мобилизации из ВС РФ уволят только стариков и больных

Частичная мобилизация затронет россиян, находящихся в запасе, то есть тех, кто проходил военную службу и обладает опытом. С момента вступления в силу указа президента РФ уволиться из рядов российской армии можно только по возрасту или состоянию здоровья.

Указа опубликован на сайте Кремля.

Все попавшие под частичную мобилизацию будут считаться контрактниками, и их контракты закончатся, только когда мобилизацию отменят. Согласно указу, исключение сделают для тех, кто достиг предельного возраста пребывания на военной службе, признан негодным к службе военно-врачебной комиссией или получил реальный срок за уголовное преступление.

Самым стойким защитникам Родины, кого врачи будут готовы отправить на гражданку, разрешат остаться на службе. Но только на должностях, которые они смогут замещать по состоянию здоровья.

Работникам оборонно-промышленного комплекса предоставят отсрочку от призыва. И она закончится в момент увольнения. Правительство РФ определит, какие именно категории работников продолжат трудиться на местах, а кого призовут в ВС РФ.

Указом установлено, что Минобороны назовет число мобилизованных для каждого региона. Президент РФ Владимир Путин поручил главам субъектов посодействовать, чтобы нужное количество россиян пришло в военкоматы вовремя.

Владимир Путин поддержал инициативу Минобороны РФ и объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. Глава государства назвал эту меру неотложным шагом для защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности России.

Москва, Наталья Рязанова

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