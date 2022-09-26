Япония расширила санкции против России

Власти Японии ввели дополнительные санкции против из России. В черный список попала 21 компания, а под запрет на экспорт – товары, «связанных с химическим оружием».

«В свете нынешней международной обстановки вокруг Украины и для того, чтобы Япония внесла свой вклад в международные усилия по достижению мира, кабинет министров утвердил запрет на экспорт в указанные организации Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте МИД Японии.

Токио включило в черный список 21 российскую компанию, в том числе 46-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ, Институт теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова НИЦ «Курчатовский институт», ОАО «Мосэлектронпроект», ПАО «Арзамасское научно-производственное предприятие «Темп-Авиа», НПО «Эталон», АО «Энергия».

Япония также запретила продавать в Россию товары и материалы, «связанные с химическим оружием».

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси анонсировал расширение антироссийских санкций перед западными коллегами из стран «Большой семерки» во время встречи в Нью-Йорке.

Токио, Наталья Рязанова

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