Иран выступил против поставок оружия как Украине, так и России

Иран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине и считает неправильным отправку любым государством вооружения как Киеву, так и Москве. С таким заявлением выступил глава МИД Исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью интернет-изданию Al-Monitor, комментируя информацию американских СМИ о поставках беспилотников России.

«У нас есть соглашение об оборонном сотрудничестве с Россией», – напомнил министр, подчеркнув, что Тегеран не поддерживает какую-либо из сторон в украинском конфликте. «Мы решительно против любой войны, будь то на Украине, или в Йемене, или в Палестине», – заявил Абдоллахиан.

«Мы считаем неправильным для любой стороны отправлять оружие как Украине, так и России», – продолжил он. Министр при этом подчеркнул, что Иран продолжит «способствовать политическому диалогу и завершению этого кризиса через политические переговоры».

Напомним, в конце августа газета The Washington Post сообщила об отправке Ираном в Россию первую партию боевых беспилотников для использования в спецоперации на Украине. Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков назвал эту информацию вбросом. В украинских СМИ появились фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены сбитые иранские беспилотники. На этом фоне Киев лишил посла Ирана Манучехра Моради дипломатической аккредитации на Украине и сократил количество дипломатического персонала иранского посольства.

Москва, Наталья Петрова

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