Япония выразила России протест за задержание консула во Владивостоке

Токио выразил российским властям протест в связи с задержанием японского консула во Владивостоке. Дипломат объявлен персоной нон грата и покинет Россию не позднее 28 сентября.

Послу РФ в Японии Михаилу Галузину вручили официальный протест на задержание японского дипломата по подозрению в шпионаже. Генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно добавил, что консул Мотоки Тацунори не совершал ничего противоправного. Сейчас японский гражданин отпущен на свободу, передает телеканал NHK.

По данным МИД России, консул Генерального консульства Японии во Владивостоке объявлен «persona non grata» и в течение 48 часов обязан выехать с территории Российской Федерации.

Накануне японский консул попался с поличным на попытке получить за вознаграждение сведения ограниченного распространения. По данным ФСБ, японец пытался вызнать актуальные данные о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и влиянии антироссийских санкций на экономическую ситуацию в Приморье.

Консула задержали за шпионаж, а советника-посланника японского посольства в Москве вызвали в МИД РФ. Японской стороне передали ноту протеста в связи с действиями сотрудника генконсульства.

Токио, Наталья Рязанова

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