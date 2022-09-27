Сенаторы США продвигают ускоренное вооружение союзников

Американские сенаторы подготовили законопроект, позволяющий быстро вооружать союзников и сохранять собственные запасы. Инициатива поможет быстрее реагировать на «угрозу Китая» и помогать Украине.

Планируется создать специальный фонд по закупке боеприпасов. Это поможет Пентагону оказывать поддержку тем производствам, которые «имеют решающее значение для интересов национальной безопасности США». Запасы вооружений не будут истощаться, чтобы Штаты по потеряли обороноспособность, говорится в заявлении одной из авторов законопроекта сенатора Джин Шахин.

При этом, Вашингтон сможет гарантировать союзникам и партнерам быстрое получение военной помощи в случае кризиса. Сенатор Том Тиллис подчеркнул, что инициатива нацелена на «помощь Украине в обороне» и на «реагирование на растущую агрессию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты продолжат отправлять на Украине военную помощь. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заверил, что передача вооружений Киеву не повлияет на американские запасы оружия.

Германия признала дефицит вооружений для собственной армии в связи с отправкой военной помощи Украине. Теперь для поддержки Киева оружие будут производить отдельно.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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