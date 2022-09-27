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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 27 сентября 2022, 15:31 мск

Новости Политика

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Кадыров и российские министры попали под санкции Новой Зеландии

Фото: Pixabay

Власти Новой Зеландии расширили санкционный список против России и ее граждан. Под ограничения попали еще 17 россиян, включая главу Чечни Рамзана Кадырова.

Глава новозеландского МИД Нанаия Махута назвала санкции важнейшей мерой в помощи Украине. В расширенный черный список включили 19 граждан РФ, среди которых Кадыров, несколько федеральных министров, непостоянные члены Совета безопасности.

Министр обороны Новой Зеландии Пеени Хенаре признал, что оборонно-промышленный комплекс страны не может предоставить Киеву запрошенную военную помощь. За время конфликта на Украине Веллингтон отправил Киеву более тысячи бронежилетов, около полумиллиона шлемов и маскировочных жилетов, сообщает РИА Новости.

Новая Зеландия несколько раз расширяла санкции в отношении России после начала специальной военной операции. В августе в списки попали почти 50 российских чиновников.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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