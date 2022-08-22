Новая Зеландия расширила санкции против России

Новая Зеландия расширила антироссийский санкционный список. Об этом заявила в понедельник министр иностранных дел страны Нанайя Махута. В него попали почти пять десятков российских чиновников.

По ее словам, ограничительные меры направлены «против политических и военных деятелей в сепаратистских администрациях Донецкой и Луганской областей». «Сегодняшние меры затрагивают 48 должностных лиц и одно юридическое лицо», – сказала глава МИД Новой Зеландии, чьи слова приводятся в заявлении на сайте ведомства. Имена тех, кто попал под санкции, не раскрываются.

Министр уточнила, что рестрикции будут распространены на тех, кто был назначен «министрами и мэрами в оккупированных частях Украины или занял другие должности и добивается интеграции этих регионов с Россией».

На сегодняшний день Новая Зеландия ввела санкции в отношении почти 900 физических и юридических лиц России, включая президента Владимира Путина, депутатов Госдумы, сенаторов, а также почти сотни предприятий.

Напомним, 1 августа под новозеландские санкции попали Вооруженные Силы РФ и ВПК.

Веллингтон, Наталья Петрова

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