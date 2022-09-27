Пушилин: Референдум о вхождении ДНР в состав России состоялся

Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин на брифинге вечером во вторник, 27 сентября, заявил, что референдум по вхождению в состав России состоялся, – сообщают СМИ.

Глава ДНР заявил журналистам следующее: «Референдум состоялся. Мы так долго к этому шли, и вот он – колоссальный результат. Сказать, что мы не ожидали такого результата – это было бы неправдой. Я лично верил и верю в Донбасс, я верю в наших людей. Мы все очень долго этого хотели. В 2014 году мы об этом мечтали, а дальше мы творили, творили историю, именно так. Сегодня – исторические дни. Мы воссоединяемся с нашей большой Родиной, с великой Россией. Теперь можно выдохнуть, отдохнуть полденечка и снова созидать, восстанавливать».

Согласно данным ЦИК ДНР после обработки 100% протоколов за вхождение ДНР в состав России проголосовало 99,23% избирателей. Против проголосовало 0,62 процента избирателей.

«В голосовании приняли участие 2 133 326 избирателей, что составляет 97,51 процента от общего числа избирателей», – сообщил в ЦИК республики.

Донецк, Иван Бабурин

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