США подходят к опасной грани и становятся стороной конфликта на Украине, заявляя о допустимости украинских ударов западным оружием по республикам Донбасса, Запорожской и Херсонской областям. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Как отметил дипломат, в американской администрации «по-прежнему игнорируют тот факт, что поставки Украине вооружений ведут к дальнейшей эскалации конфликта».

«Науськивая Киев к продолжению применения полученной от Запада ПВН (продукции военного назначения – прим. ред.), Вашингтон не осознает рискованность своих действий. Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и четко предупреждали. США становятся стороной украинского конфликта», – подчеркнул Антонов в своем комментарии в Telegram.

По мнению посла, дипломатические усилия по поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине «не могут быть эффективными, пока коллективный Запад использует режим Зеленского как военного наемника против России».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не будет препятствовать Украине в применении передаваемого ей оружия на территориях, которые войдут в состав России по результатам референдумов.

Москва, Наталья Петрова

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