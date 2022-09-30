Посольство РФ предупредило США о решимости защищать российский суверенитет

Посольство РФ в США заверило, что Россия будет решительно защищать свой суверенитет и использовать для этого все средства. Так дипмиссия прокомментировала новость о подготовке в Пентагоне планов ответа на возможное применение Россией ядерного оружия.

«Среди рассматриваемых сумасшедших вариантов – нанесение так называемого обезглавливающего удара по российскому военно-политическому руководству. Хочется верить, что подобные бредовые рассуждения не отражают официальную позицию военного ведомства США. В противном случае – мир и вправду вплотную подошел к опасной черте и на горизонте замаячил Карибский кризис 2.0», – говорится в сообщении посольства РФ.

Дипмиссия подчеркнула, что подобная риторика Пентагона носит безрассудный характер и только провоцирует эскалацию. И подобные планы могут дорого обойтись самим Штатам, потому что Россия готова использовать все доступные средства для своей защиты.

«В Минобороны США не должны сомневаться в нашей решимости защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами», – предупредили в российском посольстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон фактически стал стороной конфликта на Украине. Она привела в пример использование киевским режимом РСЗО HIMARS, цели для которых ВСУ согласовывает с американским военным командованием.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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