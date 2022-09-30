российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 сентября 2022, 14:33 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Норвегия допустила полное закрытие границ для россиян

Норвегия может быстро закрыть границу для россиян по примеру Финляндии, заявила норвежский министр юстиции Эмили Мель. По ее словам, за границей будут следить вертолеты со специальными датчиками из-за повышенного риска незаконной миграции.

«При необходимости мы быстро закроем границу, нововведения случатся в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией в Норвегию прибыло меньше людей, ситуация у нас иная», – цитирует заявление министра Reuters.

Финляндия в ночь на 30 сентября запретила россиянам въезд в страну и транзит через нее. Финский МИД предупредил, что туристические визы россиян аннулируются и туристы из РФ больше не смогут въезжать в ЕС с визой, ранее выданной Финляндией.

Осло, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Европа, Урал, Центр России, В мире, Политика, Россия, Туризм, Европа,