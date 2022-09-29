российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 29 сентября 2022, 15:08 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Финляндия подтвердила закрытие границы для россиян с 30 сентября

Власти Финляндии подтвердили, что 30 сентября запретят въезд в страну и транзит через нее для российских туристов.

Как заявил глава финского МИД Пекка Хаависто, туристические визы россиян аннулируются. «В этом случае путешественник больше не может въезжать в ЕС с визой, выданной Финляндией, через границу другого государства», – цитирует чиновника «Интерфакс».

Вместе с тем, россияне смогут получить визы для работы, учебы, лечения, для посещения близких родственников – детей, родителей, бабушек и дедушек. Кроме того, въезд будет открыт для дипломатов и оппозиционеров. Попасть в страну также смогут собственники недвижимости. Решение будет приниматься в каждом случае индивидуально, указывают финские власти.

До последнего времени Финляндия оставалась единственной страной ЕС, через сухопутную границу которой российские туристы смогли въехать в другие страны Шенгенской зоны. С 19 сентября границу для россиян закрыли Латвия, Литва, Эстония и Польша.

Хельсинки, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

СМИ: ЕС запретит импорт икры и водки, перевозку дорогой нефти из России / СМИ узнали, когда Финляндия закроет границу для российских туристов / ЕС выдвинет новые санкции против России и предложит смягчить старые – СМИ / Mazda Motor готовит свой уход из России / Кадыров и российские министры попали под санкции Новой Зеландии / СМИ: ЕК представит проект нового пакета санкций до конца недели / Япония расширила санкции против России / СМИ: ЕС намерен быстро согласовать потолок цен на нефть из РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Политика, Россия, Туризм, Санкции против России,