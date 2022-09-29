Финляндия подтвердила закрытие границы для россиян с 30 сентября

Власти Финляндии подтвердили, что 30 сентября запретят въезд в страну и транзит через нее для российских туристов.

Как заявил глава финского МИД Пекка Хаависто, туристические визы россиян аннулируются. «В этом случае путешественник больше не может въезжать в ЕС с визой, выданной Финляндией, через границу другого государства», – цитирует чиновника «Интерфакс».

Вместе с тем, россияне смогут получить визы для работы, учебы, лечения, для посещения близких родственников – детей, родителей, бабушек и дедушек. Кроме того, въезд будет открыт для дипломатов и оппозиционеров. Попасть в страну также смогут собственники недвижимости. Решение будет приниматься в каждом случае индивидуально, указывают финские власти.

До последнего времени Финляндия оставалась единственной страной ЕС, через сухопутную границу которой российские туристы смогли въехать в другие страны Шенгенской зоны. С 19 сентября границу для россиян закрыли Латвия, Литва, Эстония и Польша.

Хельсинки, Наталья Петрова

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