Лондон пригрозил Москве новыми санкциями в связи с референдумами

Власти Великобритании намерены ввести новые санкции против России в связи с прошедшими референдумами о присоединении к РФ новых территорий. Британский премьер-министр Лиз Трасс заявила, что Лондон не признает итоги голосования.

«Мы, не колеблясь, предпримем дальнейшие меры, в их числе введение новых санкций, чтобы парализовать военную машину», – написала политик на своей странице в сервисе микроблогов.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей состоялись референдумы об их присоединении к РФ. На всех территориях жители поддержали вхождение в состав России.

Генсек ООН Антонио Гутерреш призвал не признавать итога референдумов. Вашингтон также отказался поддержать решение жителей четырех территорий о присоединении к РФ.

Лондон, Наталья Рязанова

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