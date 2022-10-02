Путин внес в Госдуму законопроекты о новых территориях

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Предложены сроки введения рубля как основной валюты, образования территориальных органов власти, правиле регистрации недвижимости, сообщила пресс-служба Госдумы.

Со дня принятия регионов в состав РФ и до 1 января 2026 года предложено установить общий переходный период. Проживающие в новых регионах россияне получат гарантии трудовой деятельности, будут признаны выданные на Украине или в ЛДНР дипломы, документы о браках и рождениях, а также подтверждающие стаж, право на пенсию, социальную и медпомощь.

Рубль станет денежной единицей в новых субъектах с 1 января 2023 года. До этого допускаются расчеты в гривнах. Бюджетное законодательство РФ будет применяться в образуемых субъектах с 1 января 2023 года, но до 15 декабря 2022 года должны быть утверждены бюджеты регионов на 2023 год.

Планируется, что до 2028 года на территории образуемых субъектов будет действовать специальный режим регулирования градостроительной деятельности. Можно будет зарегистрировать недвижимость по документам, выданным органами власти республик и Украины. С 1 января 2028 года все процессы будут приведены в соответствие с Градостроительным кодексом РФ.

«Планируется рассмотреть законопроекты в Госдуме 3 октября, а в Совете Федерации – 4 октября. После подписания президентом вносятся изменения в ст. 65 Конституции РФ, где соответствующие наименования регионов будут указаны», – пояснил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Во время референдумов, состоявшихся 23-27 сентября, жители ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей проголосовали за присоединение к территории РФ. 30 сентября подписаны договоры об образовании новых субъектов с сохранением названий.

Москва, Наталья Рязанова

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