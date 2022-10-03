МИД ФРГ и Польши вызвали российских послов из-за референдумов

Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла в связи с прошедшими референдумами о присоединении к РФ новых регионов. Та же причина была для приглашения посла РФ в МИД ФРГ.

В польском МИД отметили, что отношения с Россией фактически заморожены. Только по важным вопросам министерство может вызвать российского посла.

«Сегодня такая встреча состоится. В 11:00 посол Сергей Андреев будет в МИД в связи действиями России на прошлой неделе, – заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире телеканала TVN24. Дипломат добавил, что речь идет о голосовании за присоединение четырех регионов к РФ.

Российскому дипломату выразят протест. По словам Пшидача, европейские страны договорились вызвать российских послов на своих территориях примерно в одно время.

В МИД ФРГ подтвердили, что тоже назначили встреч с послом РФ в Германии Сергеем Нечаевым в связи с заявлением России о присоединении четырех новых регионов, передает ТАСС. Время визита посла не уточняется.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей состоялись референдумы о вхождении в состав РФ. На всех территориях жители выразили желание стать частью России. В Москве с руководством территорий подписаны договоры о принятии регионов в состав РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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