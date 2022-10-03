Литва вышлет временного поверенного в делах России

Литва объявила персоной нон грата временного поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя. Ему предписано покинуть литовскую территорию в течение пяти дней.

«Вручили ноту об объявлении временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя персоной нон грата. Решение принято с учетом информации, что недавние действия и заявления Рябоконя несовместимы со статусом дипломата», – говорится в заявлении на сайте МИД Литвы.

Литовские власти обвинили российского дипломата в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях якобы из-за его вмешательства во внутренние дела страны пребывания.

Представителю российского посольства также вручили протест в связи с присоединение к РФ четырех новых регионов. В министерстве подчеркнули, что считают это решение Москвы незаконным.

По данным ТАСС, МИД РФ намерен дать «соответствующий ответ» на решение Литвы выслать российского дипломата.

В июне Литва отозвала своего посла в России Эйтвидаса Баярунаса и закрыла генконсульство в Петербурге.

Москва, Наталья Рязанова

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