Чехия призвала своих граждан выехать из России

Власти Чехии рекомендовали всем гражданам страны покинуть территорию России. В качестве причины названа забота о безопасности чехов.

МИД Чехии опубликовало сообщение, в котором чехов призвали выехать из России и пока отменить все поездки в эту страну. Министерство предупредило, что в России возможно ухудшение безопасности, передает «Вести.ру».

Ранее с подобными рекомендациями выступили МИД Польши и Болгарии. Гражданам этих стран посоветовали использовать любой доступный транспорт, поскольку авиационное сообщение приостановлено. Посольство США в Москве также призвало американцев покинуть РФ и не посещать ее, чтобы люди с двойным гражданством не попали под частичную мобилизацию.

Прага, Наталья Рязанова

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