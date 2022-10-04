Посольство РФ в Японии вручило протест из-за высылки дипломата

Российский посол в Японии Михаил Галузин заявил японскому МИД протест в связи с высылкой из страны российского дипломата. Нота вручена во время встречи 4 октября.

Официальный Токио объявил консула генерального консульства России в Саппоро персоной нон грата. Японская сторона связала высылку россиянина с признанием персоной нон грата консула Генерального консульства Японии во Владивостоке. Гражданин Японии попался при попытке получить за вознаграждение сведения с ограниченным доступом.

«Российский дипломат никаких входящих в противоречие с его статусом действий не совершал. Нынешний шаг японской стороны способен привести лишь к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений, и без того деградировавших в последнее время в результате деструктивной политики Токио», – говорится в сообщении посольства РФ, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии.

МИД Японии обязал российского дипломата покинуть страну до 10 октября в качестве ответной меры на высылку из России японского консула.

Токио, Наталья Рязанова

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