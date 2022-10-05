Захарова назвала неприличным требование Польши и ФРГ о репарациях для Украины

Требования ФРГ и Польши о российских репарациях Украине аморальны, учитывая действия этих стран по разрушению Украины как суверенного государства. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление польского и немецкого министров.

Накануне главы польского МИД Збигнев и МИД ФРГ Анналена Бербок заявили, что конфликт на Украине должен быть закончен, в том числе выплатой Россией военных репараций и компенсаций.

«Неприлично, непристойно и абсолютно аморально что Польше, что Германии на совместной пресс-конференции заявлять подобное, требуя от России каких-то компенсаций за любой исторический период», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Она напомнила, что власти ФРГ и Польши «в ручном режиме руководили антиконституционными переворотами на территории Украины».

«Первопричина – их действия по разрушению Украины как целостного и суверенного государства, по созданию на территории этой страны квазирежима, чтобы бесконечно иметь возможность манипуляций в регионе, главной целью которых была наша страна», – сказала дипломат.

Мария Захарова также попросила иностранных политиков вспомнить исторические долги их государств перед Москвой.

«Не Польше и не Германии это делать. Германия исторически принесла нам столько горя, боли и страданий, я имею в виду фашистскую Германию. 25 млн человек погибли, полстраны было сожжено и разрушено. Теперь про Польшу. Пусть они подсчитают, сколько денег, средств и сил было вложено в восстановление той же Варшавы Советским Союзом», – предложила представитель МИД.

Аналитики отметили, что в мире нет легальных юридических механизмов, которые могли бы принудить Россию «возместить ущерб Украине, нанесенный в результате боевых действий». Ни одна международная юридическая инстанция не имеет таких полномочий.

Москва, Наталья Рязанова

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