Япония ввела в действие запрет на экспорт в РФ ряда товаров

Запрет на экспорт товаров, связанных с химическим оружием, вступил в силу. Под санкции попал ряд химикатов, а также центрифуги и конденсаторы.

Токио расширил антироссийские санкции 26 сентября. Кроме персональных ограничений для ряда юрлиц из РФ, российским компаниям запретили покупку товаров, которые японские власти связали с производством химического оружия.

В черный список включили 73 наименований химикатов, в том числе хлор, ацетон, метанол, этилен, гипохлорит натрия. Под запрет также попали центрифуги, теплообменники, конденсаторы и еще 13 видов оборудования, передает ТАСС.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной военной операции на Украине. По итогам референдумов от 23-27 сентября, Донецкая и Луганская народные республики, освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей вошли в состав РФ. Западные страны отреагировали на это новыми экономическими ограничениями.

Токио, Наталья Рязанова

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