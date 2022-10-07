Лавров: болезнь НАТО зашла слишком далеко

Потакание Украине со стороны НАТО свидетельствует, что альянс слишком болен, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что диагноз этой организации поставил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«НАТО продолжает поддержку Киева, а [президент Украины Владимир] Зеленский входит во вкус и начинает диктовать свои условия и североатлантическому альянсу, и Евросоюзу. Они пляшут под дудку Киева и поощряют безумные фантазии тех, кто пока еще находится там у власти. В свое время президент Макрон диагностировал «рак мозга» у НАТО. И судя по тому, как альянс пестует неонацистский режим в Киеве, эта болезнь зашла слишком далеко», – сказал Лавров.

Министр выступил по видеосвязи на заседании комиссии «Единой России» во время международного межпартийного форума «Экологическая политика и устойчивое развитие». Трансляция его выступления велась на сайте МИД РФ.

Сергей Лавров отметил, что США и их союзники принимают на себя «огромную ответственность за опасный рост международной напряженности». Этому росту способствует не только накачка Киева оружием, но и политические решения. Так, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о начале формирования структуры безопасности без участия России.

Накануне Владимир Зеленский призвал Запад нанести превентивные удары по территории России, чтобы не допустить российского ядерного удара. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление прямым призывом к мировой войне.

Москва, Наталья Рязанова

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