Новая Зеландия расширила санкции против России

Новая Зеландия расширила список лиц, попавших под антироссийские санкции, и перечень товаров, импорт или экспорт которых в Россию ограничен. Санкции против граждан и компаний из России вступят в силу с 12 октября, а ограничения для товаров – 4 ноября, сообщил новозеландский МИД.

«Значительно расширен список запрещенных к вывозу товаров в Россию и Беларусь, запрещены ввоз и вывоз предметов роскоши в Россию, запрещен ввоз энергоносителей российского происхождения и экспорт в Россию продуктов разведки и добычи нефти. Эти меры вступят в силу 4 ноября», – говорится в заявлении.

В черный список внесены 24 чиновника, связанных с присоединением к РФ новых регионов, две российские компании и 51 бизнесмен. Среди них глава правления АО «Росгеология» и председатель «Внешэкономбанка» Сергей Горьков, президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, гендиректор «Рособоронэкспорта» корпорации «Ростех» Александр Михеев, председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон, основатель «Русагро» Вадим Мошкович.

Под ограничения попал также ряд чиновников Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, среди них зампредседателя правительства Херсонской области Владимир Беспалов, глава правительства Запорожской области Антон Кольцов.

Новая Зеландия поддержала усиление санкционного давления на Россию после начала специальной военной операции на Украине. В сентябре в санкционный список внесли еще 17 граждан России, включая главу Чечни Рамзана Кадырова.

Москва, Наталья Рязанова

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