В ФРГ прошли митинги против инфляции и антироссийских санкций

Акции протеста прошли в землях Мекленбург-Передняя Померания, Саксония-Анхальт, Тюрингия, Саксония в ФРГ. Протестующие призывали к снижению стоимости жизни, отмене антироссийских санкций и военной помощи Украине.

Только в 15 городах земли Мекленбург-Передняя Померания на улицы вышли около семи тысяч человек. Они призывали власти изменить энергетическую политику, сделав отопление доступным для всех граждан. На многих плакатах были призывы: «Остановите ложь о поставках газа», «Остановите взрывной рост цен», «Мы не спасем весь мир», передает РИА Новости.

Некоторые демонстранты выкрикивали призывы к прекращению поставок оружия на Украину, мирным переговорам по украинскому конфликту.

Днем 9 октября в Берлине восемь тысяч человек вышли на улицы, требуя полностью возобновить закупку газа и нефти в России, перестать снабжать Киев оружием и отправить в отставку правительство, допустившее кризис. Протестующие прошли маршем мимо Бундестага и Бранденбургских ворот, сообщает телеканал BFM-TV.

Аналитики отметили, что в Германии начинается «отрезвление» от санкций против России. На фоне спровоцированного антироссийскими санкциями кризиса оппозиция быстро набирает сторонников с более трезвым взглядом на Россию.

Берлин, Наталья Рязанова

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