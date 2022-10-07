В Германии начинается «отрезвление» от санкций против России

В гражданском обществе Германии на фоне кризиса, который был спровоцирован негативными последствиями от антироссийских санкций, формируется оппозиция с более реальным взглядом на Россию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, признаки «отрезвления» можно увидеть также на уровне правительства ФРГ.

«Правительство (Германии) находится в сложном поиске механизмов выхода из доморощенного, ими самими созданного кризиса. Многое не удается. С 1 октября, это было решение августа текущего года, пытались ввести надбавку на газ. Идея с треском провалилась – была не продумана, рынок отказался принимать. Национализирован крупнейший газовый концерн «Юнипер» с колоссальными затратами. Поэтому, на мой взгляд, есть некое отрезвление в правительстве на уровне министра экономики и защиты климата господина [Роберта] Хабека, на уровне канцлера [Олафа Шольца] и к ним примкнувших членов кабинета министров», – отметил Белов.

Как считает эксперт, замером общественного мнения станут предстоящие местные выборы. «В эти выходные будут выборы в четвертой по величине по многим показателям земле Германии Нижняя Саксония... Будет понятно, насколько популярны «зеленые», которых в последнее время только ленивый не боготворил, – каким-то чудным образом показатели популярности скатываются, как говорят немцы, в подвал», – пояснил он.

При этом Белов отметил, что смена в настроении немецкого общества происходит благодаря взвешенной позиции России и последним заявлениям экс-канцлера Ангелы Меркель. «(Правительству Германии) не нравится ассиметричная реакция России на многие санкции – вы нам запрещаете, а мы отвечаем другим, пожалуйста, у нас открыты границы, приезжайте в гости к нам, по-прежнему готовы к сотрудничеству, готовы поставлять газ… «Роснефть» готова поставлять нефть на завод в Шведте, который снабжает весь север Германии и частично Польшу бензином и другими продуктами. Мы не отказываемся от этого, мы понимаем, что завод в Шведте будет закрыт фактически, никто не сможет поставлять туда достаточное количество нефти для его работы», – уточнил он.

В то же время эксперт обратил внимание, что взвешенную позицию России фактически поддержала Меркель, которая «косвенно отвечает всем тем критикам, включая украинских политиков, которые уверяли, что по крайней мере, из 32 лет, прошедших после объединения Германии, где-то 22 года, с того времени, когда Владимир Путин стал президентом, мы готовились к войне против Украины». «Меркель заявляет – нет, ситуация была другой и военные действия начались по ряду других причин. И в этом ее заслуга, а не в том, что говорят критики относительно желания России вести себя так, как складывается ситуация после конца февраля текущего года», – отметил он.

«Россия себя ведет конструктивно, и немцы это видят, в отношении других партнеров, предположим, итальянских, которые достаточно быстро получили газ после короткого перерыва. Абсолютное большинство осуждает Россию, против СВО. Но все больше немецких граждан выступают за начало диалога, за критическое осмысление ситуации, которая складывается вокруг Украины. В этом плане роль Меркель, что она вполне соответствует формирующемуся новому «мейстрим» или «мидлстрим» – движению в умах немцев, которые меняются. Поэтому ее призыв, что надо начинать диалог, воспринимается серьезно», – заключил Белов.

Москва, Мария Соколова

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