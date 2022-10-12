Швейцария ввела санкции против РФ в связи с референдумами

Швейцария расширила санкции в отношении России в связи с присоединением четырех новых регионов к РФ. Ограничения затронули 30 физических и семь юридических лиц.

Для граждан ограничения будут финансовыми и в отношении въезда в Швейцарию, организаций коснутся лишь финансовые ограничения. В швейцарском Федеральном совете подчеркнули, что санкционный список страны теперь полностью совпадает с перечнем, утвержденным Евросоюзом.

«Дополнительные списки касаются участников так называемых референдумов, организованных Россией в конце сентября. Ограничения, которые уже применялись к территориям Донецкой и Луганской областей, теперь распространялись на территории Запорожской и Херсонской областей», – говорится в заявлении на сайте правительства Швейцарии.

Нововведения вступят в силу с 18:00 часов 12 октября.

Швейцарские власти ввели санкции против России в связи с конфликтом на Украине. Уже к началу июля Швейцария заморозила российские активы на 6,7 млрд швейцарских франков (более 6,8 млрд долларов).

Берн, Наталья Рязанова

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