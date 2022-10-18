Посол РФ уличил власти Канады в страхе перед правдой

Оттава продолжает душить свободу слова из-за страха перед правдой, заявил посол России в Канаде Олег Степанов. Так дипломат прокомментировал новый пакет антироссийских санкций, введенный канадскими властями.

По мнению посла, ограничения в отношении России бессмысленны, поскольку «не способны оказать никакого влияния». А направленность новых санкций свидетельствует о попытке правительства со главе с премьер-министром Джастином Трюдо задушить свободу слова.

«Показательно, что в данный пакет включены преимущественно журналисты, деятели культуры и искусства, политологи. То есть, кабинет Трюдо продолжает душить свободу слова, боясь того, что правда проникает в канадское общество», – пояснил Олег Степанов в беседе с ТАСС.

Российский дипломат добавил, что проводимая политика показала истинную сущность правящего режима – «диктатуры под маской либерализма».

«Очень боятся, что эта маска будет сорвана», – добавил посол.

Он отметил, что Москва даст «неминуемый ответ» на очередной антироссийский санкционный выпад.

Оттава, Наталья Рязанова

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