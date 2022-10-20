В Госдуме поддержали идею о возвращении двухлетней срочной службы в ВС РФ

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин одобрил инициативу сенатора Владимира Джабарова о возвращении двухлетнего срока службы в Вооруженных силах РФ. Парламентарий отметил, что за год подготовить солдата невозможно.

«Мы выступаем, я во всяком случае, за двухлетний срок прохождения службы, потому что за год подготовить соответствующего военнослужащего в полном объеме по военно-учетной специальности достаточно сложно, можно сказать, невозможно», – заявил депутат «Газете.Ru». При этом он отметил, что допризывная подготовка, в которой упор делали на ДОСААФ, «недостаточно эффективно это проводится».

«Это еще раз подчеркивает необходимость прохождения службы в течение двух лет. Я выступаю за это», – заключил депутат.

Швыткин также выступил за введение в школах курсов начальной военной подготовки. «Мы направляли в тот созыв еще, комитетом по обороне, соответствующие документы в субъекты Российской Федерации, чтобы они дали соответствующие отзывы. И в подавляющем большинстве отзывы были положительные за то, чтобы ввести курсы начальной военной подготовки», – рассказал он. По его словам, сегодняшние реалии, складывающиеся в рамках проведения СВО, подчеркивают «актуальность этого вопроса и возвращения к нему с возможным принятием на законодательном уровне».

Ранее сегодня первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о том, чтобы вернуться к практике двухлетней службы в армии.

Москва, Наталья Петрова

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