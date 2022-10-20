В Совете Федерации предложили вернуть двухлетнюю службу в армии

В Совете Федерации предложили обсудить возможность возвращения двухлетнего срока службы в армии. С такой инициативой выступил первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

«Наверное, все-таки имеет смысл, я предлагаю просто продумать, не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии. Тем более техника приходит очень сложная, обучать ей пользоваться достаточно напряженно», – сказал сенатор в интервью «Парламентской газете».

Он напомнил, что ранее срок службы в армии составлял два года, первые шесть месяцев призывники проводили в учебке. Военнослужащий второго года, по словам Джабарова, был уже готовым бойцом.

«Армия сразу увеличится в два раза, если будет двухлетняя служба. Если бы армия была такая, может быть, мы даже обошлись бы без частичной мобилизации», – заключил сенатор.

Москва, Зоя Осколкова

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