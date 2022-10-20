МИД России: США продолжают чествовать террористов

Англосаксонский мир выписал индульгенцию украинским неонацистом только за то, что они убивают русских. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее оценке, нынешняя ситуация очень напоминает чествование в 90-х годах в Лондоне и Вашингтоне террористов, боровшихся за независимость российского Северного Кавказа, – их действия тогда назывались борьбой за демократию.

«Шедевральное! Раньше американские так называемые дипломаты таскали в качестве таких ручных обезьянок Pussy Riot по всему миру, по ООН, придумывали им какие-то концерты, панк-молебны и так далее. Я думала ниже уже пасть невозможно. Но мы ошиблись в своих надеждах на какой-то разум и чувство соразмерности у американских дипломатов… [Экс-посол США в РФ Майкл] Макфол пошел еще дальше, я бы сказала, еще глубже. Он организовал, по крайней мере, сделал все, чтобы состоялось, и поддержал поездку в США боевиков пронацистского украинского батальона «Азов»*(запрещенная в РФ террористическая организация)», – отметила Захарова.

Дипломат напомнила, что еще три года назад американские конгрессмены призывали признать «Азов»* террористической организацией. «Сейчас их принимают как почетных гостей в Госдепартаменте, Пентагоне, Конгрессе, в Стэндфордском университете, где, собственно говоря, в кавычках «преподает» Макфол. Не это даже удивляет, это мы все проходили, это мы все это видели. Шокирует ничем не прикрытое, демонстративное чествование этого отребья по одной единственной причине – они убивают русских. Других причин-то нет. Данные обстоятельства в глазах американской элиты – это индульгенция на любые преступления и оправдание неограниченных поставок вооружений режиму Зеленского, киевскому режиму», – констатировала представитель МИД РФ.

«Мы это все уже видели. В 90-е годы, когда вот этих самых борцов за демократию и независимость Северного Кавказа, а на самом деле террористов, экстремистов, фанатиков, убийц и просто извергов принимали в Лондоне и Вашингтоне как самых дорогих гостей. Мы все это проходили. Им давали лучшие площадки, деньги, политическую поддержку, их выставляли в качестве героев. Что, не было что ли? Вот тех самых, которые не стеснялись того, что они рассказывали непосредственно об участии и организации терактов. Но тогда это все англосаксонскими политтехнологами, политиками, государственными деятелями называлось борьбой за демократию, демократическим процессом, отстаиванием либеральных ценностей», – напомнила дипломат.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»