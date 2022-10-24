Джонсон отказался от участия в гонке за пост премьера

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон отказался бороться за место главы правительства после отставки Лиз Трасс. Он заявил, что придержит потенциал для выборов 2024 года, пишет The Guardian.

Джонсон прервал отпуск на Карибах и вернулся в Лондон после новости об отставке действующего премьер-министра. Он уговаривал возможных соперников Риши Сунака и Пенни Мордаунт поддержать его кандидатуру и выступить с единой программой, но получил отказ.

По словам Джонсона, его возможное возвращение поддержали 102 члена партии Консерваторов. По данным издания, к вечеру 23 октября он набрал только 60 голосов вместо необходимых 100. Джонсон заявил, что у него много идей, но время для их продвижения пока не пришло.

«Есть очень хорошие шансы, что я добьюсь успеха на выборах с членами Консервативной партии. Но в течение последних дней я с грустью пришел к выводу, что это было бы просто неправильно. Я считаю, что могу многое предложить, но боюсь, что сейчас просто неподходящее время», – заявил бывший премьер-министр.

Он подтвердил, что не отказывается от политической карьеры и планов на избирательную кампанию 2024 года.

Ранее британские букмекеры заявили, что у Бориса Джонсона хорошие шансы вновь занять пост премьер-министра. Сменившая его на посту Лиз Трасс подала в отставку после 44 дней с момента вступления в должность.

Лондон, Наталья Рязанова

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