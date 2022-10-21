Бориса Джонсона назвали одним из фаворитов на пост британского премьера

Букмекеры Великобритании считают, что у Бориса Джонсона есть хорошие шансы вновь занять пост премьер-министра. Об этом говорится на сайте букмекерской платформы Betfair.

«Борис Джонсон – новый второй претендент на пост лидера тори после того, как он, похоже, заручился значительной поддержкой среди консервативных членов парламента», – отмечено в сообщении.

Главным фаворитом в гонке за пост премьера является экс-глава министерства финансов Риши Сунак, на третьем месте – лидер палаты общин Пенни Мордонт.

О возможном возращении экс-премьера Бориса Джонсона в большую политику накануне написала газета Times, после того как Лиз Трасс объявила об уходе в отставку спустя всего 45 дней на этом посту.

Лондон, Зоя Осколкова

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