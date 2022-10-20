Эксперт: Отставка Трасс не изменит политику Великобритании

Отставка премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая возглавляла правительство всего лишь 45 дней, не изменит политику Лондона по отношению к Европе, России и собственному населению. Такое мнение высказал политтехнолог Андрей Перла. По его мнению, ее преемника, кто бы им ни стал, ждет такая же участь на фоне разворачивающегося кризиса.

«Недолго продержалась, болезная. А и что, кризис-то британский не тетка. Кого хочешь съест. Потому – правительственная чехарда. А там, глядишь, и внеочередные выборы в парламент. Ай, какая демократия, есть на что полюбоваться. На что полюбоваться не удастся, так это на смену британской политики. Ни по отношению к Европе, ни по отношению к России. Ни к собственному населению/народу. Тут только одно – кровь, пот, слезы и противостояние с варварами. Ради этого они уже подготовились к тому, что зимой от холода погибнет больше 100 тысяч человек. Погибнет – но энергоносителей из России не получит. И к тому, что четверть семей на острове будут питаться не каждый день. И много еще к чему. Акции протеста и забастовки – в комплекте», – отметил эксперт.

«Под влиянием этих акций преемник Трасс, кто бы они ни был – скоро уйдет вслед за ней. И следующий, etc. Их там много в очереди, надолго истеблишмента хватит. Но войну на истощение они не прекратят. Не этой зимой и не следующим летом», – подчеркнул Перла.

Как сообщал «Новый День», Трасс стала премьер-министром 6 сентября, и в итоге занимала эту должность 45 дней – самый минимальный срок в британской истории.

Предполагается, что выборы нового лидера партии, который автоматически станет премьер-министром, завершатся «в течение следующей недели». До этого момента Трасс будет продолжать возглавлять правительство.

Лондон, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»