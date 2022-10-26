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Среда, 26 октября 2022, 10:38 мск

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Великобритания и ЕС упрощают порядок быстрого перемещения войск по Европе

Фото: FreePik

Евросоюз и Великобритания собираются подписать договор, который позволит быстрее проходить британским войскам по территории европейских стран. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

«Я действительно рада, что Великобритания присоединится к соглашению, потому что прямо сейчас мы видим, как важно Соединенное Королевство, это важный партнер, когда речь идет о военном сотрудничестве в вопросе помощи Украине», – цитирует Оллонгрен британская газета Times.

Министры Британии и стран ЕС должны утвердить конечные пункты соглашения в следующем месяце, отметила глава оборонного ведомства. Она также добавила, что планы британцев «очень сильно связаны с боевыми действиями на Украине».

По данным Times, речь идет о программе «военная мобильность», которую покинула Великобритания из-за Brexit. Странам-участницам по этой программе требуется меньше разрешений, чтобы перемещать свои войска через границы по всей Европе, особенно в военное время. Кроме того, рассматривается возможность создания коридоров для быстрого перемещения техники. Планируется, что каждое государство создаст инфраструктуру и подготовит маршруты для крупномасштабного перемещения техники через границы.

Лондон, Брюссель, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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