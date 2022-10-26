Путин: США используют Украину как таран против России

США используют Украину в качестве тарана против России, накачивая тяжелым вооружением, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что славянская страна фактически потеряла суверенитет и подчиняется Вашингтону.

Владимир Путин назвал Украину «инструментом американской внешней политики».

«Страна фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют её как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, да и против ОДКБ и СНГ в целом», – сказал глава государства на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Трансляция велась на сайте Кремля.

Президент РФ отметил, что и относятся Штаты к Украине вовсе не как к суверенному государству.

«Наглядно видно подлинное отношение Штатов к своим сателлитам. Практически сразу же украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов», – напомнил Путин.

Ситуация на Украине стала следствием нарастания конфликтного потенциала в мире. И этот потенциал во многом спровоцирован Западом. Однополярность мира сменяется многополярностью, но некоторые страны стараются «любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию». Они используют все методы, включая прямые диверсии. Путин привел в пример подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Ранее днем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что киевский режим лишился самостоятельности и сделал страну американской колонией.

Москва, Наталья Рязанова

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