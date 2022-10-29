50 на 50: Донецк и Киев обменялись пленными

Донецк и Киев договорились об обмене пленными по формуле 50 на 50. Об обмене днем 29 октября рассказал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Сегодня проходит очередной обмен с Киевом, отдаем в основном ВСУшников. Свободу получают наших 50 бойцов. В их числе семь человек из Донецкой Народной Республики, двое – из Луганской Народной Республики», – написал Пушилин в своем телеграм-канале.

17 октября состоялся обмен пленными по формуле 110 на 108. Украинским властям передали 108 женщин-военнослужащих ВСУ, еще двое отказались уезжать из России.

Донецк, Наталья Рязанова

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