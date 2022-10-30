Россия дополнила список недружественных стран британскими территориями

Правительство РФ добавило в перечень недружественных стран 11 заморских территорий Великобритании. Учитывая внесенные ранее Ангилью, Гибралтар и Британские Виргинские острова, недружественными признаны все 14 Британских заморских территорий.

«В перечень добавлены Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос», – говорится в сообщении пресс-службы российского кабмина.

В правительстве отметили, что власти всех названных образований поддержали введенные Лондоном антироссийские санкции, т.е. совершают в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия.

Накануне во время расследования атаки на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте Минобороны РФ нашло связь с диверсией на газопроводах в Балтийском море. По данным министерства, специалисты ВМС Великобритании участвовали в планировании, обеспечении и реализации теракта по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Москва, Наталья Рязанова

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