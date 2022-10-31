Новая Зеландия ввела санкции против 14 граждан и 7 компаний из РФ

Власти Новой Зеландии расширили санкционный список против России. В него добавили 14 граждан и семь компаний за связи с военными и распространение дезинформации в связи с ситуацией на Украине.

Глава новозеландского МИД Нанайя Махута заявила, что новые санкции коснутся военнослужащих и оборонных структур.

«В их число входят руководители и акционеры компаний, разрабатывающих и производящих ракеты и огнестрельное оружие, а также члены военизированных формирований, связанных с группой «Вагнера», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Ограничения также распространили на базирующееся в Крыму информационное агентство News Front. По мнению новозеландских чиновников, сотрудники агентства причастны к распространению недостоверной информации.

Новая Зеландия несколько раз расширяла санкционный список в отношении российских граждан и компаний. Всего ограничения распространили на более чем 1200 физических и юридических лиц из России. В начале октября запрещены ввоз и вывоз предметов роскоши в Россию, запрещен ввоз энергоносителей российского происхождения и экспорт в Россию продуктов разведки и добычи нефти.

Веллингтон, Наталья Рязанова

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