Посол РФ: Бразилия при новом президенте не присоединится к антироссийским санкциям

Запад предпримет попытку подключить Бразилию к антироссийской санкционной политике, однако страна при новом президенте Луисе Инасиу Луле да Силве будет действовать с учетом своих национальных интересов. Об этом заявил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.

«Ясно, что они (страны Запада – прим. ред.) не остановятся, но у меня есть высокая степень убеждения, что Бразилия – это страна, которая проводит суверенную внешнюю политику и определяет свои интересы не по тому, что диктуют те или иные страны, а определяет свою внешнюю политику исходя из национальных интересов», – цитирует дипломата РИА «Новости».

Посол РФ убежден, что Бразилия, как крупнейшая региональная держава, будет проводить активную внешнюю политику, ориентированую на национальные интересы, имеющие глобальный характер.

Напомним, во втором туре президентских выборов в Бразилии, состоявшегося 30 октября, победу одержал экс-президент республики Луис Инасиу Лула да Силва. Он набрал 50,85% голосов, а действующий глава государства Жаир Болсонару – 49,15%. Лула да Силва уже возглавлял Бразилию в 2003-2011 годах. Его третий президентский срок Лулы начнется 1 января.

Москва, Наталья Петрова

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