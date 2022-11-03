В Совфеде пройдут консультации о двухлетнем сроке службы в армии

Оборонный комитет Совета Федерации проведет консультации с силовыми ведомствами об увеличении срока службы в армии по призыву до двух лет. Об этом сообщил глава комитета Виктор Бондарев.

Сенатор высказался в поддержку этой идеи. «Обязательно надо вводить двухлетний срок службы», – цитирует слова политика РИА «Новости». По его мнению, невозможно за один год освоить новую военную технику и оружие, которое поступает в Вооруженные силы России.

«Я думаю, будем советоваться с министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву», – сказал Бондарев. Сенатор полагает, что инициатива будет поддержана, «другого нам не дано».

Напомним, в октябре первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о том, чтобы вернуться к практике двухлетней срочной службы в армии. Эту идею одобрил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Депутат отметил, что за год подготовить солдата невозможно.

Сегодня, 3 ноября, за увеличение срока службы в армии до двух лет выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По его словам, такой срок позволит качественно подготовить солдат. Он призвал вернуть старую практику в кратчайшие сроки в целях повышения боеготовности армии России. Парламентарий не исключил, что этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение Госдумы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле нет позиции по этой теме. Этот вопрос, по его словам, не обсуждался. Сегодня Песков вновь заявил, что в Кремле нет позиции по этой теме, и переадресовал вопрос о возможности увеличения срока службы по призыву в Минобороны.

Напомним, с 2008 года срок срочной службы в сухопутных войсках и на флоте составляет один год. С 1996-го по 2006 год продолжительность срочной службы в ВС РФ составляла два года. С 2007 года срок службы по призыву сократился до 1,5 лет.

Москва, Наталья Петрова

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