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Четверг, 3 ноября 2022, 16:04 мск

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Сомнительная инициатива: сенатор Клишас ответил на идею увеличить срок службы по призыву

Увеличение срока военной службы по призыву вряд ли поднимет боеспособность армии. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Очень сомневаюсь, что увеличение срока срочной службы до двух лет будет способствовать повышению боеспособности армии», – написал сенатор в Telegram, подчеркнув, что современные вооружения требуют профессиональных военных и «постепенного перехода к большей численности контрактников».

Вместе с тем, Клишас согласился с необходимостью проведения консультаций в парламенте: «Все должны высказать свои позиции и в первую очередь военные». По его словам, окончательное решение должно быть за Минобороны. «Людям должны быть понятны основания этого решения», – подчеркнул он.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в комитете сейчас нет никаких законодательных инициатив об увеличении продолжительности срочной службы. По его мнению, этот вопрос «требует детальной проработки, обсуждения с силовыми министерствами», передает «Интерфакс». Только после этого можно принимать определенные решения, добавил он.

Ранее ряд депутатов Госдумы и сенаторов высказались за увеличение срока службы в ВС РФ по призыву до двух лет, обосновав свое предложение тем, что за год подготовить солдата невозможно. Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что комитет проведет консультации с силовыми ведомствами об изменении продолжительности срочной службы. Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сегодня вновь заявил, что в администрации президента никаких разговоров на этот счет не ведется. Он переадресовал данный вопрос в Минобороны. «Здесь решающий голос за Министерством обороны РФ. Все зависит от позиции Минобороны, от запросов Минобороны, от их рекомендаций», – сказал Песков журналистам.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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