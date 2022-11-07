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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 7 ноября 2022, 11:56 мск

Новости Политика

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Медведев раскрыл одну из главных причин проведения СВО

Одной из основных причин проведения специальной военной операции стали угрозы киевского режима возобновить ядерную программу. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Украина «горько плачет о принятом по Будапештскому меморандуму 1994 года решении вывести расположенный у них на территории и оставшийся в наследство от СССР ядерный арсенал», – написал политик на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Малороссийские «вожди» всегда потом говорили о нем как о вынужденном шаге, хотя содержать свалившееся случайным образом «могущество» у Киева средств не было. И с явным привкусом горечи: от ныне покойного Кравчука до нынешнего наркотического злодея», – указал он.

Более того, отметил Медведев, украинские власти также говорили о том, что «с дьявольским удовольствием» применили бы ядерное оружие против России и своих собственных граждан. «О чем недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу. И что стало одной из причин проведения СВО», – написал он.

Ранее Медведев заявил, что только полная победа России на Украине может спасти мир от глобального ядерного конфликта.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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