Медведев объяснил, что может спасти мир от глобального ядерного конфликта

Только полная победа России на Украине может спасти мир от глобального ядерного конфликта. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик предложил задуматься о том, что в рамках формальной логики означает тезис западных стран «России нельзя дать победить в войне».

«Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России», – сделал вывод Медведев.

Такая ситуация, по его словам, является прямым поводом для применения пункта 19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.

«И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать? Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия? Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта», – заключил зампред Совбеза.

Москва, Андрей Дорофеев

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